منحة ماجستير لطلاب الهندسة من مجلس الشباب المصري بالتعاون مع سفارة إندونيسيا

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أعلن مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا، عن منحة ماجستير ممولة بالكامل في علوم الحاسب للطلاب المصريين الذين يسعون للالتحاق بكلية علوم الحاسب SoCS بجامعة Nusa Putra بدولة إندونيسيا.



يأتى ذلك في إطار التعاون البناء بين مجلس الشباب المصري وسفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة ستقوم كلية SoCS بتوفير منحة لطلاب الماجستير المتحمسين للدراسة لمدة عامان في مجال علوم الحاسوب، بحيث يكون التخصص الرئيسي في مجالي الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني.



يذكر أن كل الأنشطة ستكون باللغة الإنجليزية، بما في ذلك المحاضرات، الإشراف، العرض، أطروحة الرسالة، وكل الأنشطة الأخرى المرتبطة بذلك. كما تغطي المنحة رسوم التسجيل والرسوم الدراسية بالكامل.