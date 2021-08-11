مباريات اليوم .. الأهلي يواجه الإسماعيلي وتشيلسي ضد فياريال في السوبر الأوروبي

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يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي مع فياريال الإسباني اليوم الأربعاء 11-8-2021 في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد ويندسور بارك بمدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية على لقب كأس السوبر الأوروبي.

كما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صدام عنيف مع نظيره الإسماعيلي في مباراة تقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021.

تنطلق مباراة تشيلسي بطل دوري ابطال أوروبا ضد فياريال بطل الدوري الأوروبي في التاسعة مساء الأربعاء 11-8-2021

تنقل مباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي عبر قناة بي ان سبورت بريميم 1

تشيلسي يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف - صورة أرشيفية

تنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء 11-8-2021

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

تنقل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.