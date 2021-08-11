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أبو الغيط في برقية تعزية إلى عبدالمجيد تبون : نثق في قدرة الجزائر على تجاوز المحنة

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أبو الغيط في برقية تعزية إلى عبدالمجيد تبون : نثق في قدرة الجزائر على تجاوز المحنة أبو الغيط في برقية تعزية إلى عبدالمجيد تبون : نثق في قدرة الجزائر على تجاوز المحنة

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وجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة إلى عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعباً في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبو الغيط أعرب في رسالة مماثلة إلى رمطان لعمامرة وزير الخارجية عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار المحنة.

المصرى اليوم

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