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جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة

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جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة
لمدة أسبوع في اختصاصات منها أمن المعلومات والبيانات والهندسة الكهربائية

جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة

أعلنت جامعة تبوك -ممثلة في عمادة الدراسات العليا- عن موعد القبول للفترة الثانية لبرامج الماجستير المدفوعة للعام ١٤٤٣هـ، والذي بدأ التقديم فيه يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ ١٤٤٣هـ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ ١٤٤٣هـ.

وأوضحت العمادة كذلك أن البرامج المعلن عنها في الفترة الثانية هي ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، ماجستير أمن المعلومات، ماجستير العلوم في علم البيانات، ماجستير الهندسة الكهربائية مسار- الطاقة المتجددة والاستدامة، ماجستير الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في علم السموم والأدلة الجنائية، ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية، ماجستير إدارة الموارد البشرية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ماجستير التسويق الرقمي، ماجستير المختبرات، ماجستير التربية في القياس والتقويم، ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي، ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.

وأبانت العمادة أن رابط التقديم هو:

http://myut.ut.edu.sa/ut//init

ورابط نشرة القبول:

http://2u.pw/sYT1K

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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