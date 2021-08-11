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بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ"عسيلة مكة"

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يُعتبر الشريانَ الأساسي للسكان وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية

بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في تركيب أعمدة الإنارة في شارع الستين بحي العسيلة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد مطالبات كان قد أطلقها سكان الحي منذ سنوات؛ لإنارة الشارع الرئيسي "شارع الستين" بحي العسيلة.

وقد شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تركيب أعمال الإنارة للشارع الرئيسي الوحيد بالحي، الذي يُعتبر الشريان الأساسي للسكان، وسط مطالبات برصف الطريق والشوارع الداخلية.

بعد مناشدة وانتظار.. بدء تركيب أعمدة إنارة شارع الستين بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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