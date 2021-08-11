أخبار عاجلة

جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن -
"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم! -
مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات -
الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال -
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ! -
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن -
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ" -
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة -
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة

Print
جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة
الأمانة: الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها

جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.. وأسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن

جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن

"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!

"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!

مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات

مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات

الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال

الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال