"أخذ مني بضاعة وأنا أبكم".. حاول الاحتيال على ذوي متوفى فانتهى أمره بالسجن

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واقعةٌ حدثت بأبو ظبي والجاني طالَبَ ضحيته بتحويل مبلغ على والده مقابل مشتريات

أدانت محكمة جنح أبو ظبي، متهمًا بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأنه انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه ديْن قِبَل والد المجني عليه المتوفى؛ مطالبًا بسداده.. وتم ضبط المتهم.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبو ظبي وفق صحيفة "البيان"، في أن المتهم تواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج "واتساب"، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة بنشر معلومات عن المتوفى، ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي، وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي، مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء.

ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف؛ فضلًا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات، ومصادرة الهاتف، وإغلاق حسابه في برنامج "واتساب" بشكل كلي.

ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبو ظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قِبَل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.