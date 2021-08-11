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إحالة 15 سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر للنيابة بالقليوبية (صور)

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عمل الأكمنة التي تعمل ليل نهار، على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وذلك في إطار ما توليه المحافظة من الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق العامة، وحفاظا على سير المركبات.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات، وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات أخرى تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر، وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.

ضبط ١٥ سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر بالقليوبية واحالتهم إلى النيابة
ضبط ١٥ سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر بالقليوبية واحالتهم إلى النيابة
ضبط ١٥ سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر بالقليوبية واحالتهم إلى النيابة
ضبط ١٥ سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر بالقليوبية واحالتهم إلى النيابة
ضبط ١٥ سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر بالقليوبية واحالتهم إلى النيابة
ضبط ١٥ سيارة تقوم بالقاء المخلفات على الطريق الدائري والحر بالقليوبية واحالتهم إلى النيابة

المصرى اليوم

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