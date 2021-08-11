إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوجين وأبنائهما، باشتباه تسمم غذائي، بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

تقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول «محسن. ر. س» 25 عامًا، وزوجته «شيماء. ش. ج» 23 عامًا، وابنائهما رؤية 6 أعوام، ورمضان عام واحد، إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وجرى تعليق محاليل لهم، وحالتهم مستقرة، كما جرى سحب عينة من القيء لتحليلها بمعامل وزارة الصحة.