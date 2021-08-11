أخبار عاجلة

جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن -
"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم! -
مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات -
الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال -
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ! -
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن -
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ" -
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة -
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«انتخابات الأطباء» تعلن القوائم النهائية للتجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات

Print
«انتخابات الأطباء» تعلن القوائم النهائية للتجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات «انتخابات الأطباء» تعلن القوائم النهائية للتجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء عن القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي، بعد انتهاء فترتي الطعون والتنازلات، وذلك على مقاعد العضوية في النقابة العامة، وعضوية النقابات الفرعية، مؤكدة أن الانتخابات تجرى في ٨ أكتوبر المقبل.

وأظهرت القوائم النهائية ترشح 21 عضو على مقاعد عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و11 مرشح للعضوية تحت السن، ومرشحين للعضوية عن منطقة القاهرة، تحت السن، و2 عن وسط الدلتا، فوق السن، وأخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن شرق الدلتا فوق السن، و3 عن شمال وجه قبلي، تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.

وعلى مستوى النقابات الفرعية، ترشح بنقابة القاهرة 8 أعضاء فوق السن، و7 تحت سن 15 سنة، وفي الجيزة ترشح 10 فوق السن، و4 تحت السن، و6 مرشحين لفرعية بني سويف فوق السن، و5 تحت السن، وبنقابة الفيوم الفرعية ترشح 5 فوق السن، و7 تحت السن، والمنيا 5 فوق السن، و4 تحت السن، وفوز الأعضاء المرشحين عن نقابة أسيوط، والوادي الجديد بالتزكية.

وترشح على مقاعد عضوية نقابة سوهاج فوق السن 3 أعضاء، و6 تحت السن، وفاز مرشحا عضوية نقابة قنا فوق السن بالتزكية، فيما ترشح 5 أعضاء لمقعدا عضوية تحت السن، وترشح 5 أعضاء لعضوية نقابة الأقصر فوق السن، و7 تحت السن، وفي نقابة أسوان الفرعية، ترشح 4 فوق السن، فيما فاز مرشحا العضوية تحت السن بالتزكية.

وتقدم لعضوية نقابة الإسكندرية فوق السن 8 مرشحين، و7 لعضوية النقابة تحت السن، فيما ترشح 4 أعضاء، لعضوية نقابة مطروح فوق السن، وفاز المرشحين لعضوية تحت السن بالتزكية، فيما ترشح لعضوية نقابة البحيرة فوق السن 3 أعضاء، و5 للعضوية تحت السن، وعلى مستوى فوق السن بنقابة القليوبية ترشح 4 أعضاء، و5 لعضوية تحت السن، وفي نقابة كفر الشيخ، ترشح 4 فوق السن، و7 تحت السن، وبالمنوفية ترشح 4 فوق السن، و6 تحت السن.

وبالنسبة لنقابة الغربية الفرعية ترشح 6 فوق السن، و3 تحت السن، وبالشرقية ترشح 7 فوق السن، و6 تحت السن، وبنقابة الدقهلية ترشح 4 فوق السن، و5 تحت السن، و5 مرشحين لعضوية نقابة الإسماعيلية فوق السن، و3 تحت السن، و3 لعضوية فوق السن بالسويس، و4 تحت السن، و6 مرشحين لعضوية نقابة بورسعيد، منهم 3 فوق السن، ومثلهم تحت السن، وترشح 8 لعضوية نقابة دمياط، فوق السن، و3 تحت السن، وفي شمال سيناء فاز 3 مرشحين لعضوية النقابة فوق السن، و2 تحت السن، بالتزكية، فيما ترشح 4 أعضاء لعضوية نقابة البحر الأحمر فوق السن، و4 تحت السن، وفي جنوب سيناء فاز 3 أعضاء بمقاعد العضوية فوق السن، و3 أخرين تحت السن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكشف وتقديم العلاج لـ300 مواطن وتوفير 38 نظارة طبية في قافلة ببني سويف

الكشف وتقديم العلاج لـ300 مواطن وتوفير 38 نظارة طبية في قافلة ببني سويف

عضو بالبعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان يشكر السيسي: «من ليس له بلد ليس له سند»

عضو بالبعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان يشكر السيسي: «من ليس له بلد ليس له سند»

«مشروعات تنفذها المرأة في المنزل».. عنوان ندوة توعوية للسيدات في كفر شكر

«مشروعات تنفذها المرأة في المنزل».. عنوان ندوة توعوية للسيدات في كفر شكر

استجابةً لشكوى الأهالي.. رفع إشغالات ورشة بفيصل

استجابةً لشكوى الأهالي.. رفع إشغالات ورشة بفيصل