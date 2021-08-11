«انتخابات الأطباء» تعلن القوائم النهائية للتجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات

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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء عن القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي، بعد انتهاء فترتي الطعون والتنازلات، وذلك على مقاعد العضوية في النقابة العامة، وعضوية النقابات الفرعية، مؤكدة أن الانتخابات تجرى في ٨ أكتوبر المقبل.

وأظهرت القوائم النهائية ترشح 21 عضو على مقاعد عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و11 مرشح للعضوية تحت السن، ومرشحين للعضوية عن منطقة القاهرة، تحت السن، و2 عن وسط الدلتا، فوق السن، وأخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن شرق الدلتا فوق السن، و3 عن شمال وجه قبلي، تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.

وعلى مستوى النقابات الفرعية، ترشح بنقابة القاهرة 8 أعضاء فوق السن، و7 تحت سن 15 سنة، وفي الجيزة ترشح 10 فوق السن، و4 تحت السن، و6 مرشحين لفرعية بني سويف فوق السن، و5 تحت السن، وبنقابة الفيوم الفرعية ترشح 5 فوق السن، و7 تحت السن، والمنيا 5 فوق السن، و4 تحت السن، وفوز الأعضاء المرشحين عن نقابة أسيوط، والوادي الجديد بالتزكية.

وترشح على مقاعد عضوية نقابة سوهاج فوق السن 3 أعضاء، و6 تحت السن، وفاز مرشحا عضوية نقابة قنا فوق السن بالتزكية، فيما ترشح 5 أعضاء لمقعدا عضوية تحت السن، وترشح 5 أعضاء لعضوية نقابة الأقصر فوق السن، و7 تحت السن، وفي نقابة أسوان الفرعية، ترشح 4 فوق السن، فيما فاز مرشحا العضوية تحت السن بالتزكية.

وتقدم لعضوية نقابة الإسكندرية فوق السن 8 مرشحين، و7 لعضوية النقابة تحت السن، فيما ترشح 4 أعضاء، لعضوية نقابة مطروح فوق السن، وفاز المرشحين لعضوية تحت السن بالتزكية، فيما ترشح لعضوية نقابة البحيرة فوق السن 3 أعضاء، و5 للعضوية تحت السن، وعلى مستوى فوق السن بنقابة القليوبية ترشح 4 أعضاء، و5 لعضوية تحت السن، وفي نقابة كفر الشيخ، ترشح 4 فوق السن، و7 تحت السن، وبالمنوفية ترشح 4 فوق السن، و6 تحت السن.

وبالنسبة لنقابة الغربية الفرعية ترشح 6 فوق السن، و3 تحت السن، وبالشرقية ترشح 7 فوق السن، و6 تحت السن، وبنقابة الدقهلية ترشح 4 فوق السن، و5 تحت السن، و5 مرشحين لعضوية نقابة الإسماعيلية فوق السن، و3 تحت السن، و3 لعضوية فوق السن بالسويس، و4 تحت السن، و6 مرشحين لعضوية نقابة بورسعيد، منهم 3 فوق السن، ومثلهم تحت السن، وترشح 8 لعضوية نقابة دمياط، فوق السن، و3 تحت السن، وفي شمال سيناء فاز 3 مرشحين لعضوية النقابة فوق السن، و2 تحت السن، بالتزكية، فيما ترشح 4 أعضاء لعضوية نقابة البحر الأحمر فوق السن، و4 تحت السن، وفي جنوب سيناء فاز 3 أعضاء بمقاعد العضوية فوق السن، و3 أخرين تحت السن.