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الحماية المدنية تنجح في إخماد حرائق قالمة بالجزائر

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الحماية المدنية تنجح في إخماد حرائق قالمة بالجزائر الحماية المدنية تنجح في إخماد حرائق قالمة بالجزائر

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نجحت وحدات الحماية المدنية بولاية قالمة بالجزائر، في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية خلال اليومين الأخيرين.

ووفق موقع النهار الجزائري، جاء في بيان مصالح الحماية المدنية للولاية، الأربعاء: «في إطار متابعة الحالة العامة للحرائق المسجلة يومي 9 و10 أغسطس، قامت فرق الحماية بجولة استطلاعية صباح اليوم، وتبين أن جميع الحرائق المعلن عنها خلال البيانات السابقة قد تم إخمادها والاسعافات تقوم بالحراسة في الوقت الحالي».

وقال أيمن بن عبدالرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، مساء الثلاثاء، إن «الدولة تعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل استئجار بعض الطائرت الخاصة بإطفاء الحرائق».

وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائري، أضاف بن عبدالرحمن: «نحن في إتصلات متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق».

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، أن التحريات الأولية أتثبت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي. وأن الحرائق نشبت في 18 ولاية، وبلغ عددها 71 حريق، وبالرغم من ان الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار الحرائق فإن «الأيادي الإجرامية ليس ببعيدة عنها».

وأشار بن عبدالرحمن، إلى أن التحليلات الأولية على مستوى منطقة تيزي وزو قد أثبتت بأن أماكن إنطلاق هذه الحرائق كانت مختارة بصفة دقيقة تسمح بإحداث أكبر قدر عدد من الخسائر، واختيار المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة ويصعب وصول الإسعافات إليها.

وتابع بن عبدالرحمن: «مايثبت الفعل الإجرامي، ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدية، وأعترف أحدهم بفعله الإجرامي».

واختتم بن عبدالرحمن حديثة، قائلا:«الدولة لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء وتجاه ثروات الوطن».

المصرى اليوم

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