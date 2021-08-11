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«معيط»: تيسيرات للمستوردين والمستخلصين الجمركيين في «التسجيل المسبق للشحنات»

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«معيط»: تيسيرات للمستوردين والمستخلصين الجمركيين في «التسجيل المسبق للشحنات» «معيط»: تيسيرات للمستوردين والمستخلصين الجمركيين في «التسجيل المسبق للشحنات»

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قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك حرص على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تم توفير مندوبين من شركة «إيجي تراست» بالمراكز اللوجستية في القاهرة والإسكندرية، لسرعة استخراج التوقيع الإلكترونى، واستكمال إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أضاف معيط، خلال بيان صحفى للوزارة اليوم الأربعاء، أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالى، بحيث يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة في ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.

وذكر الوزير أن ٢٢٠٠ شركة سجلت حوالى ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا في شهر أبريل الماضى، مؤكدًا أن فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، التي تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التي يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

المصرى اليوم

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