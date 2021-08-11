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جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ!
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجزائر.. ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:37 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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