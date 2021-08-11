رئيس مصلحة الجمارك يدعو المستوردين لسرعة التسجيل المسبق للشحنات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

دعا الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية ، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين لسرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تم الإعلان عنها خلال فترة التشغيل التجريبي التى تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى، حيث يتم خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١.

ومن المقرر حسب بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أن يتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالى، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الأول من أكتوبر المقبل.