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السيد: بواليا تعرض للظلم بسبب تألق محمد شريف

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السيد: بواليا تعرض للظلم بسبب تألق محمد شريف السيد: بواليا تعرض للظلم بسبب تألق محمد شريف

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أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن والتر بواليا تعرض للظلم بسبب قرار الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بمشاركته أساسيا بعد انضمامه من نادى الجونة.

وقال السيد فى تصريحات إذاعية: «بواليا حظه سييء للغاية بسبب تسجيل محمد شريف للأهداف عندما كان ينزل بديلا ولكن فى اخر 4 مباريات أظهر اللاعب الزامبي قوته وسرعته وإمكانياته واعتقد الجهاز الفني سيعيد التفكير فى تقييم اللاعب من جديد».

وأضاف: «بواليا بدأ فى التجانس مع لاعبي الأهلى خاصة خلال المباريات الاخيرة وحصل على ثقة زملائه والجهاز الفني للفريق وأدائه سيجعله يستمر مع القلعة الحمراء».

المصرى اليوم

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