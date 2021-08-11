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السيد: علي معلول أفضل صانع ألعاب فى .. وأكرم توفيق يحمل مستقبل الكرة المصرية

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السيد: علي معلول أفضل صانع ألعاب فى مصر.. وأكرم توفيق يحمل مستقبل الكرة المصرية السيد: علي معلول أفضل صانع ألعاب فى .. وأكرم توفيق يحمل مستقبل الكرة المصرية

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أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن التونسي علي معلول أفضل صانع ألعاب فى الدوري المصري بسبب طريقة لعبه المميزة وليس ظهير أيسر فقط.

وقال السيد فى تصريحات إذاعية:«علي معلول ناجح فى صناعة اللعب وهو من افضل اللاعبين فى هذا المركز ومفتاح لعب للفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة وطريقة لعبه مختلفة عن باقي اللاعبين».

وأضاف:«الأهلي سيلعب بضغط هجومي شديد على الإسماعيلي منذ الدقائق الاولى لتسجيل هدف مبكر ومنح اللاعبين ثقة لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة للغاية فى المنافسة على الدوري».

كما أشاد بمستوى أكرم توفيق إذ قال:«أكرم توفيق هو مستقبل الكرة المصرية فى مركز الظهير الأيمن وناجح فى هذا المركز بشكل كبير ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز فهو لاعب جوكر».

وأضاف:«أكرم توفيق نجح فى تطوير مستواه مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وظهر أيضا بشكل مختلف مع الاولمبي فى أولمبياد طوكيو».

المصرى اليوم

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