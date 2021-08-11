أخبار عاجلة

جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن -
"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم! -
مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات -
الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال -
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ! -
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
المجاردة.. جراحة تجميلية دقيقة تنهي معاناة طفل من تشوه لصيوان الأذن -
"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ" -
اصطدام تبعه نيران يُغلق عقبة شعار.. والجهات المعنية تباشر وتعيد الحركة -
شاهد.. أمين الطائف يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بأسواق النفع العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أيمن صلاح: الإجهاد سبب ضياع البرونزية.. و«باروندو» مستمر مع

Print
أيمن صلاح: الإجهاد سبب ضياع البرونزية.. و«باروندو» مستمر مع المنتخب أيمن صلاح: الإجهاد سبب ضياع البرونزية.. و«باروندو» مستمر مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أيمن صلاح، رئيس بعثة منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو، أن المنتخبات الأوروبية كانت تعلم قوة لاعبى الفراعنة خلال البطولة.

وقال صلاح فى تصريحات إذاعية:«الإجهاد وإصابة علي زين سبب الهزيمة أمام إسبانيا وعدم حصولنا على الميدالية البرونزية، ونجحنا فى الفوز على منتخبات كبيرة مثل السويد وألمانيا».

وأضاف :«لاعبو الوطني يتميزون بالجرأة وهذا ما ظهر خلال المباريات ووصلنا لمرحلة بأن الفراعنة يستطيعون الفوز على أى منتخب كبير»

وتابع :«باروندو سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسعيد للغاية بالتواجد فى ونجح فى تطوير أداء المنتخب الوطني هلال الفترة الماضية».

واختتم :«باروندو شخصيته مميزة مع اللاعبين ووضع خطة تطوير أداء فراعنة اليد فى السنوات المقبلة وجعل المنتخب الوطني يستطيع الفوز على اى منتخب».

.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سعفان» يناقش مع رئيس الجالية المصرية بفرنسا أوضاع المصريين (صور)

«سعفان» يناقش مع رئيس الجالية المصرية بفرنسا أوضاع المصريين (صور)

«الإسكان»: تنفيذ 1750 وحدة بـ«سكن لكل المصريين – منخفض الدخل» في 15 مايو

«الإسكان»: تنفيذ 1750 وحدة بـ«سكن لكل المصريين – منخفض الدخل» في 15 مايو

سلالة دلتا الرعب الجديد يظهر فى مصر.. مالاتعرفه عن الفيروس الجديد !!

سلالة دلتا الرعب الجديد يظهر فى مصر.. مالاتعرفه عن الفيروس الجديد !!

المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI»

المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI»