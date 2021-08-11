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أكد أيمن صلاح، رئيس بعثة منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو، أن المنتخبات الأوروبية كانت تعلم قوة لاعبى الفراعنة خلال البطولة.

وقال صلاح فى تصريحات إذاعية:«الإجهاد وإصابة علي زين سبب الهزيمة أمام إسبانيا وعدم حصولنا على الميدالية البرونزية، ونجحنا فى الفوز على منتخبات كبيرة مثل السويد وألمانيا».

وأضاف :«لاعبو المنتخب الوطني يتميزون بالجرأة وهذا ما ظهر خلال المباريات ووصلنا لمرحلة بأن الفراعنة يستطيعون الفوز على أى منتخب كبير»

وتابع :«باروندو سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسعيد للغاية بالتواجد فى مصر ونجح فى تطوير أداء المنتخب الوطني هلال الفترة الماضية».

واختتم :«باروندو شخصيته مميزة مع اللاعبين ووضع خطة تطوير أداء فراعنة اليد فى السنوات المقبلة وجعل المنتخب الوطني يستطيع الفوز على اى منتخب».

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