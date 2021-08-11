ميدو: دجلة سيقلب موازين الدوري بسبب شكوي «فيفا»

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أكد النجم أحمد حسام "ميدو"٬ أن الحكم محمد معروف ظلم نادى وادي دجلة خلال مباراة غزل المحلة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية:«محمد معروف ظلم دجلة ورفض العودة إلى تقنية الفيديو وكان يجب أن يتأكد لأن اللعب لم تكن ركلة جزاء من الأساس».

وأضاف:«وادي دجلة فى نهاية الدوري سيحصل على ثلاث نقاط بعدما تقدم بشكوي إلى «فيفا» بسبب لعب محمد ناصف الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش المباراة أمامهم وكان موقوف وذلك سيقلب موازين بطولة الدوري».