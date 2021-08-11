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مدير تعليم المنوفية : انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية السبت المقبل

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مدير تعليم المنوفية : انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية السبت المقبل مدير تعليم المنوفية : انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية السبت المقبل

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صرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأن امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية تنطلق فعالياتها يوم السبت القادم الموافق 14 من أغسطس الجاري طبقا لجداول سير الامتحانات التي أعدتها الوزارة.

وقال سويد إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها بتجهيز عدد 21 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية موزعين بواقع عدد ( 15 لجنة للدبلوم الصناعي وعدد 4 لجان للدبلوم التجاري وعدد لجنتين للدبلوم الزراعي ) تم تجهيزهم لاستقبال 8048 طالب وطالبة بواقع( 6146 للدبلوم الصناعي وعدد 1295 للدبلوم التجاري وعدد 607 طالب وطالبة للدبلوم الزراعي )، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش عدد 22 استراحة بالإدارات التعليمية العشر لاستضافة المغتربين من الزملاء المنتدبين للإشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الاخرى.

المصرى اليوم

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