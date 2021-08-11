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أكد النجم أحمد حسام "ميدو"٬ أن الزمالك أكثر فريق استفاد من فترة التوقف خلال الفترة الماضية وخاض معسكر إعداد مميز.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية:«كارتيرون نجح فى خوض معسكر إعداد قوى ومميز خلال الفترة الماضية والزمالك أكثر فريق استفاد من فترة التوقف بسبب زيادة اللياقة البدنية».

وأضاف:«الزمالك ظهر بشكل جيد خلال مباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري من ناحية اللياقة البدنية وكارتيرون مميز فى هذا الأمر».

وتابع: «فوز الزمالك تسبب فى حالة من الضغط على لاعبي الأهلى قبل مباراتهم اليوم أمام الإسماعيلي، ولاعبو الأهلى أمس أثناء سفرهم إلى الإسكندرية لخوض مباراة الإسماعيلي كانوا يتابعون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ورفضوا النزول من الأتوبيس قبل انتهاء المباراة».