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يعقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأربعاء 11-8-2021 لتقديم لاعبه الجديد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك بعد نهاية عقده مع برشلونة والتعاقد معه بعقد حتى عام 2023 مع خيار التمديد حتى 2024.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعدما سربت العديد من وسائل الإعلام صورا لميسي داخل ملعب حديقة الأمراء، وهو يرتدي قميص بي إس جي، الذي يحمل الرقم 30.

وحضر ميسي إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.