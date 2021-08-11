«زراعة الإسكندرية» تطلق أول قافلة في 2021 لتدريب السيدات على الحرف اليدوية (صور)

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قال المهندس طارق زكى صالح،وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، أن المجلس أطلق أولى قوافله الإرشادية للعام المالى الجديد، بمركز عرامة لتنمية المرأة الريفية التابع لادارة المعمورة الزراعية، وجرى استضافة قامات العمل الاجتماعي بالإسكندرية وعضو المجلس القومي للمرأة المهندسة سكينة البابلي، حيث تحدثت مع السيدات الحاضرات حول المشكلات والاحتياجات الخاصة بالسيدات والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة مجانا للسيدات.

وتحدثت «البابلى»، عن الحرف اليدوية التي تستطيع السيدات تنفيذها والمهارات المتاحة لديهم بحيث يمكن تكوين مجموعات للتدريب على بعض الحرف اليدوية البسيطة كمصدر لكسب بعض الدخل، وتطرقت إلى المشكلات الأسرية المنتشرة في المنطقة مع توضيح إمكانية تقديم استشارات أسرية وقانونية من خلال المجلس لمحاولة إصلاح حال الأسرة قبل تفاقم الخلافات لمرحلة التقاضي في المحاكم كذلك محاربة العنف ضد المرأة وتزويج القاصرات وقضايا ختان الإناث.

وفى سياق متصل، ترأس وكيل وزارة الزراعة، أول اجتماع لمجلس الإعلام الريفى في العام المالى الجديد 2021/ 2022 مفوضا عن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، بحضور الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشاطبى، والمهندسة تريزة سعد عطا الله مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعي وأمين سر المجلس، والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة الإرشاد الزراعي، بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة بالإسكندرية، وتم في الاجتماع عرض مقترحات العمل والخطط الخاصة بالإعلام الريفي خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ كما تم عرض مقترح ميزانية الإعلام الريفي والبنود المختلفة خلال العام.

وأشار «صالح»، أنه تم تسيير لجنة بتوجيهات المهندسة تريزا سعد عطا لله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، برئاسة المهندس أنور شعيب أخصائي المحاصيل الحقلية بالمديرية والمهندس محمد عبدالجليل مهندس بالإرشاد الزراعى، للمرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية بزمام الإدارة الزراعية ببرج العرب، بقريه الجويره فرع رى ٢٢ وقرية الغربانيات فرع رى ٢١، وتبين أن الزرعات بحاله جيده.

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق أول قافلة إرشادية فى العام الجديد لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. والإعلام الريفى يعقد اجتماعه الأول (صور)