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هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية

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هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية
بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح تبادل العملات

هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "هاكرز" سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية، بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولي نيتوورك" على "تويتر"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق وفق " اليوم".

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليونًا من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءًا من المبلغ الرقمي المسروق؛ تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة؛ مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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