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كورونا.. المكسيك تسجل 19555 إصابة جديدة و786 وفاة

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كورونا.. المكسيك تسجل 19555 إصابة جديدة و786 وفاة كورونا.. المكسيك تسجل 19555 إصابة جديدة و786 وفاة
كوريا الجنوبية تتجاوز عتبة 2.000 إصابة للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس

كورونا.. المكسيك تسجل 19555 إصابة جديدة و786 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس، تسجيل 19555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان: "تسجيل 19555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة؛ مما يدفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و997885 والوفيات إلى 245476".

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة اليوم عن السلطات الصحية أنه تم تسجيل 2223 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 216 ألفًا و206 إصابات.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2135، وتعافى 1983 شخصًا؛ مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 189 ألفًا و506.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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