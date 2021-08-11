أخبار عاجلة

أكثر من 54 ألف متقدِّم بطلبات قبول موحد -
العقبة : وفاة عشريني سقطت عليه قطعة حديدية -
تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية -
15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2" -
رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة فى الأسبوع الـ33 للدوري الممتاز -
رئيسة تنزانيا تثير الجدل بعد وصفها لاعبات كرة القدم: «يملكن صدورا مسطحة ولا أمل لهن في الزواج» -
ببدلة الزفاف..نيقولا معوض ينشر برومو مسلسل «عالحلوة والمرة» (فيديو) -
بدء الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية في الإسكندرية منتصف سبتمبر المقبل -
عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: «حياة كريمة» تستهدف القضاء على الفقر بحلول 2030 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب

Print
الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب
في معارك انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع بمحيط منطقة "ملبودة"

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب

حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية

تحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة.. "مدارس الباحة" على خط الجولات الميدانية

15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2"

15 توصية بختام ملتقى "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة 2"

حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"

حدث بمكة.. ولادة مبكرة تهب أربعينية سعودية 3 توائم "ذكران وأنثى"

"الصندوق العقاري" يودع 747 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس 2021

"الصندوق العقاري" يودع 747 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس 2021