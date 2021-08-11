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محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» أوائل سبتمبر في مدينة سنبل

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محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» أوائل سبتمبر في مدينة سنبل محمد صبحي يفتتح «نجوم الظهر» أوائل سبتمبر في مدينة سنبل

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يفتتح الفنان الكبير محمد صبحي، مسرحيته «نجوم الظهر» قريبا، وتعد أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة، ويظهر النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» بشخصية مختلفة تمام عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية قريبا جدا على مسرحه بمدينة سنبل .

وطرح النجم محمد صبحي أفيشا مبدئيا لمسرحيته الجديدة يظهر خلاله كل نجوم المسرحية على الأفيش ويحمل العنوان الدعائي للمسرحية جملة «هنوريكو نجوم الظهر» .

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة .

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التي تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.

المصرى اليوم

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