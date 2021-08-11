«زي النهارده» رئيس ليبيريا شارلز تايلور يتخلى عن منصبه الرئاسى في 11 أغسطس 2003

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شارلز تايلور سياسى ورجل دولة ليبيرى، وقد جاء رئيساً لليبيريا 2 أغسطس 1997، فكان بذلك الرئيس الثانى والعشرون لها، واستمر في موقعه الرئاسى حتى تخلى عن منصبه «زي النهارده» في 11 أغسطس 2003، بسبب الضغط المتزايد عليه من قبل المتمردين والمجتمع الدولى على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب أثناء فترة رئاسته وجرائم ضد الإنسانيةأما عن سيرته فتقول إنه مولود في 28 يناير1948 لأم ليبيرية وأب أمريكى، وتلقى تعليمه في أمريكا ونال درجة في الاقتصاد من كلية بنتلى في ماساتشوستس، وانخرط في النشاط الطلابى السياسى«المتطرف»وتأثر بالأفكار الماركسية وعمل بالتدريس،وكان عضوا في حكومة صمويل دو «من قبيلة كران» عام 1980 قبل نفيه إلى أمريكا، وهناك سجن بتهمة سرقة 900 ألف دولار من أموال الحكومة الليبيرية، لكنه هرب من سجن ماساتشوستس عام 1985،وعاد في 1989لغرب أفريقيا، وقام بثورة من ساحل العاج ضد صمويل دو،وتحولت حملة تايلور إلى صراع عرقى مع سبع فصائل تتقاتل جميعها للسيطرة على الدولة وثرواتها، وقد أدين تايلور في يونيو 2003 من قبل محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة بتورطه في تأييد وتسليح متمردين أثناء حرب أهلية وحشية كانت تدور رحاها في سيراليون .وصدرت بحقه مذكرة إدانة وتوقيف أثناء حضوره محادثات في غانا لإنهاء التمرد في بلده، وعلى غير المتوقع عرض تايلور أثناء المحادثات تنحيه عن السلطة إذا كان ذلك سيؤدى إلى خطة سلام. ثم لجأ إلى نيجيريا.