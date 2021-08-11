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عصام مرعي: هدف عبد الشافي في الاتحاد السكندري مكافآة من ربنا

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عصام مرعي: هدف عبد الشافي في الاتحاد السكندري مكافآة من ربنا عصام مرعي: هدف عبد الشافي في الاتحاد السكندري مكافآة من ربنا

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يرى عصام مرعي نجم الأسبق، أن محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، إن «محمد عبدالشافي، هو أفضل لاعبي الزمالك، خلال مباراة الاتحاد السكندري، حيث قدم أداءً مميزًا طوال اللقاء، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية».

وأضاف :«الهدف الذي احرز محمد عبدالشافي، هو مكافآة من ربنا على أداءه الرجولي طوال اللقاء»، مضيفا :«عبدالشافي، مثال يحتذي به للاعبين الصغار من حيث الأخلاق والتزامه داخل الملعب وخارجه، وهو من اللاعبين الدين لن تنساهم جماهير الزمالك».

المصرى اليوم

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