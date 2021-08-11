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عصام مرعي: عازم بقوة على التتويج بالدوري

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عصام مرعي: الزمالك عازم بقوة على التتويج بالدوري عصام مرعي: عازم بقوة على التتويج بالدوري

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أشاد عصام مرعي نجم الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، إن الزمالك حقق ثلاث نقاط غالية في مباراة صعبة جدًا وأمام منافس قوي، كان ندًا قويًا للفريق الأبيض طوال اللقاء وتحديدًا في الشوط الثاني.

وأضاف: «لاعبو الزمالك لعبوا بروح كبيرة، وكان لديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز بالمباراة»، مضيفا :«الزمالك عازم بقوة على التتويج بالدوري».

المصرى اليوم

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