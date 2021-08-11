سمية الخشاب تعلم فيفي عبده كيفية مغازلة الرجال

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نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وظهرت سمية الخشاب في الصورة بصحبة الفنانة فيفي عبده وعلقت عليها قائلة: «أقوم بتعليم أفضل أصدقائي كيفية مغازلة الرجال».

وكانت سمية الخشاب، اعترضت على تبريرات البعض حول أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات هو ملابسهن.

وقالت «الخشاب» في تغريدة لها عبر حسابها «تويتر»، الثلاثاء، إن «أي حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعي وأنتم نازلين البحر في الساحل.. عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا.. وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم».

كانت سمية الخشاب شاركت في مسلسل «موسى»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.