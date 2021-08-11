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إصابة نجم الاتحاد السكندري بالرباط الصليبي

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إصابة نجم الاتحاد السكندري بالرباط الصليبي إصابة نجم الاتحاد السكندري بالرباط الصليبي

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، ضربة قوية، بعد مواجهة في مسابقة الدوري.

ويأتي ذلك بعدما كشف التشخيص المبدئي إصابة عبدالسميع إبراهيم «سيمو» جناح الفريق بالرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك:

ومن المقرر أن يجري اللاعب أشعة على الركبة خلال الساعات القليلة المقبلة، في أحد مستشفيات الإسكندرية، للتأكد من إصابته بالرباط الصليبي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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