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قال هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إنه كان مطمئنًا لفوز الفريق الأبيض على الاتحاد السكندري، رغم صعوبة اللقاء، متمنيًا حصول ناديه على لقب الدوري هذا العام.

وأضاف هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك خزن مجهوده وكان هادئًا في أدائه، خاصة وأن الفريق خاض مباراة قبل يومين، لذلك لا داعِ للقلق على أداء الفريق.

واستكمل تصريحاته، أن أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، لم يظهرا بالشكل الجيد المنتظر منهما، إلا إنهما خزنا طاقتهما كباقي اللاعبين، في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، مشيرًا إلى أن النادي يعاني من مشاكل كبيرة منذ فترة على المستوى الإداري أو المالي، إلا أنه لم يؤثر على اللاعبين الذين يضعون الفريق في الصدارة.

واختتم تصريحاته «الهدف الذي سكن شباك الزمالك، جاء نتيجة عدم التمركز الصحيح للاعبين، فضلًا عن أن جنش لم يكن قريبًا من الزاوية القريبة التي سكنت فيها الكرة، والأخطاء واردة رغم صعوبة التوقيت، إلا أن الفريق استطاع ترتيب أوراقه وإحراز هدف الفوز».