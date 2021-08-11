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دخل الدولى الجزائرى كريم عريبى، مهاجم نادى نيم الفرنسى، فى مفاوضات مرة أخرى مع نادى الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى صفوف الترجى التونسى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الزمالك تفاوض مع اللاعب على الأمور المادية، حيث طلب عريبى الحصول على مليون دولار فى الموسم الواحد، إلا أن مسؤولى الأبيض يحاولون تخفيض الراتب السنوى للاعب إلى 600 ألف دولار.

ويعتبر «عريبى» ضمن الصفقات التى حددها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء، وتحديدًا بعد تعثر ضم الكونغولى بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء المغربى، الذى انتقل إلى الشارقة الإماراتى. كما اشترط مسؤولو النادى على اللاعب خضوعه للفحص الطبى الشامل قبل التوقيع، وذلك بعدما انتشرت تقارير تونسية حول فشل انتقاله للترجى بسبب تعرضه لإصابة أسفل الظهر، وهو الأمر الذى نفاه كريم عريبى وشدد على أن تعثر انضمامه للفريق التونسى سببه المقابل المادى.

فى سياق متصل، أوفى مسؤولو نادى الزمالك بوعدهم تجاه لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وذلك بعد فوز الزمالك على غزل المحلة، وذلك بدفع جزء من المستحقات. وأكد مصدر داخل نادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض حصلوا بالفعل، أمس الأول، على شيكات مستحقة الصرف بداية من يوم الخميس المقبل، عبارة عن جزء من مستحقاتهم السنوية.

فى سياق آخر، عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى حضور فاروق جعفر مستشار المجلس وحسين السيد عضو مجلس الإدارة من أجل مناقشة ملف المعارين.. وجاءت نتيجة الجلسة صدور قرار من مجلس إدارة الزمالك بعودة جميع المعارين إلى صفوف القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجارى، والتدريب تحت قيادة كارتيرون لتأهيلهم بشكل كامل للموسم الجديد.