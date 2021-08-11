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إبراهيم حسن: مساعد كارتيرون «شتمنا».. والأهلي والزمالك وبيراميدز «واخدين حقهم»

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إبراهيم حسن: مساعد كارتيرون «شتمنا».. والأهلي والزمالك وبيراميدز «واخدين حقهم» إبراهيم حسن: مساعد كارتيرون «شتمنا».. والأهلي والزمالك وبيراميدز «واخدين حقهم»

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كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سبب المشادة التي حدثت مع الجهاز الفني للزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، إن مساعد كارتيرون جاء لنا وشتمنا وبيلوح بأيده ضدنا وينتقدنا لعدم إخراج الكرة بعد سقوط أحد لاعبي .

وتابع: أشارت له بالسكوت لكنه استمر فيما فعله وجاء إلينا إلى منطقة الجهاز الفني، مضيفا: «شيكابالا جاء لي واعتذر عما فعله المساعد».

وأشار إلى أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتحديد آخر يوم 10 أغسطس لتحديد الأندية المشاركة في إفريقيا يعتبر غير عادل، مضيفا:«القرار غير عادل وهناك بعض الأندية المنافسة واجهت فرق أقل في المستوى، ولابد من إنهاء كافة المباريات بنفس الشكل».

وأكمل إبراهيم حسن قائلا :«نظام الكرة في خطأ ونفسي يأتي شخص تكون كلمته سيف على الجميع وهناك مجاملات واضحة»، مضيفا أن «الأهلي والزمالك وبيراميدز واخدين حقهم والباقي مظلومين».

وواصل:«العالم كله نظام الدوري واضح ومحدد من قبل أما ما يحدث هنا غير مفهوم، ومش عارفين نضع جدول دوري، مضيفا:«لابد أن يكون هناك نظام ثابت ومحدد والجميع يعلم مبارياته منذ بداية الموسم».
وأكمل، قد تحدث مجاملات مع بعض أندية الهبوط طالما أن كل شيء قد انتهى وحسمت المقاعد الافريقية ولا يوجد هدف من الانتصارات».

وتابع إبراهيم حسن، أتمنى بقاء عمار حمدي معنا، ومن وجهة نظري الأفضل له الاستمرار معنا الموسم المقبل، لكن ما نسمعه من داخل النادي الأهلي، والأخبار المتداولة بأن اللاعب سيعود في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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