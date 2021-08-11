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اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الخطوات والرابط الرسمي لوزارة التربية والعليم

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اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الخطوات والرابط الرسمي لوزارة التربية والعليم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الخطوات والرابط الرسمي لوزارة التربية والعليم

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لا صوت يعلو في آلاف البيوت في فوق صوت إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مصر، وتنتظر العديد من الأسر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية، مساء الإثنين الموافق 9 أغسطس الحالي وستبدأ الوزارة في اعداد المجمع التكراري وتحديد شرائح المجاميع لتحديد قائمة الأوائل بجميع الشعب (العلمية علوم – العلمية – الأدبية – الدمج – stem-- المكفوفين).

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عبر محرك البحث جوجل عن نتيجة الثانوية العامة وستعلن النتيجة فور اعتمادها من جانب طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي أكد في تصريحات سابقة أن النتيجة سيتم نشرها فور اعتمادها وسيتم اعلانها ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيا على موقع الوزارة في الفترة من الاحد 15 أغسطس وحتى الثلاثاء 18 أغسطس المقبل

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة تواصل العمل ليل نهار من أجل الانتهاء من تصحيح امتحانات مواد الثانوية العامة وأكد أن أوراق الاجابات تمت مراجعتها عدة مرات والتأكد من حصول كل طالب على حقه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التصحيح الإلكترونى يتم بنجاح كبير، منذ منتصف يوليو الماضى، إذ يتم التصحيح مركزيًا، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، لافتة إلى أنه لا يوجد عنصر بشرى في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، نافية صحة كل ما يتردد عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تمامًا ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات.

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا منذ عشرات السنوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) بإتباع الخطوات التالية:-

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافطة الإقامة، ...).

تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطلاب التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي الأمر الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــا

المصرى اليوم

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