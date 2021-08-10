بايدن: لا أستطيع التدخل في حظر الولايات تفويض ارتداء الكمامة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه يستطيع التدخل في الولايات الأمريكية التي حظرت تفويض ارتداء الكمامة، لكنه قال إن إدارته تبحث هذه القضية.

وقال بايدن عندما سئل عما إذا كان لديه القدرة على التدخل: «لا أعتقد أنني أفعل ذلك.. نحن نتحقق من ذلك».

هذا وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، أنه على الأمريكيين الملقحين أن يرتدوا الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية عالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC: «في المناطق حيث انتقال عدوى كوفيد-19 كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية».

ووفقا للإرشادات الصحية السابقة لمركز السيطرة على الأمراض، لا يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الكمامة في معظم الأماكن، على الرغم من أن إلزامية ارتداء الكمامة لا تزال سارية في بعض الولايات وشركات الطيران وغيرها من وسائل النقل العام.