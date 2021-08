تدريب طلال الجامعات على التكنولوجيا مجانا بتجارة القاهرة خلال أيام

★ ★ ★ ★ ★

يستعد برنامج «زيتيانز» الطلابى لبدء الموسم السابع له خلال أيام، بعد أن كان قد فتح باب التقدم له امام الطلاب من كل الجامعات منذ 29 يوليو.

البرنامج الذي يتم تحت مظلة كلية التجارة بجامعة القاهرة يهدف إلى اكساب الطلاب مهارات تكنولوجيا المعلومات بشكل يساعدهم على تغيير مهنتهم إذا أرادوا، ويستفيد منه نحو 100 طالب سنويًا.

البرنامج هو أول نشاط طلابي داخل جامعة القاهرة متخصص في تكنولوجيا المعلومات، وهو اختصار لـ «This Information Technology is Absolutely New Strength» وبدأ الموسم الاول له عام 2013 على أيدي كل من «علي نجيب، احمد دسوقي، حسين فرغل»، حيث كان هدفهم نقل خبرتهم ومهاراتهم للطلاب واكتشاف الموهبة ودعمها وصقلها بالخبرات والتدريب وكان شعاره منذ البداية «التكنولوجيا أسلوب حياة».

تنقسم المادة التدريبية، حسب بيان من مسئولي البرنامج إلى 4 أقسام هي:

• Graphic design

• Web design

• Video production

• And for the first time “photography

وتتم الاستعانة بمدربين ذوي كفاءة عالية لتدريب الطالب بشكل مجاني.

- صورة أرشيفية