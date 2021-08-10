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الزمالك المصري وصل للنقطة 67 محتلا صدارة الدوري ويأتي الأهلي خلفه برصيد 61 نقطة الذي سيواجه الإسماعيلي مساء الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

ترتيب الدوري المصري 2021 بعد مباراة الزمالك والاتحاد اضغط هنا

محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفًا مميزًا في شباك سيراميكا كليوباترا خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي وسيراميكا مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع 29 من مسابقة الدورى الممتاز.

محمد شريف، أصبح في رصيده 18 هدفًا بفارق 3 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

اللاعب عدد الاهداف محمد شريف 18 أحمد ياسر ريان 15 أشرف بن شرقي 13 عمر كمال 11 أحمد سمير 11 مصطفى فتحي 10 عمرو جمال 10

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