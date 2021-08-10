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ناقد فني: «كنا على أمل شفاء دلال عبدالعزيز بسبب فرط حبها»

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ناقد فني: «كنا على أمل شفاء دلال عبدالعزيز بسبب فرط حبها» ناقد فني: «كنا على أمل شفاء دلال عبدالعزيز بسبب فرط حبها»

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قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه برغم ترقب المشاهدين للحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ولكن البقاء لفترة في العناية المركزة يجعل البعض يكون لديهم إحساس بإمكانية حدوث خبر سيء، متابعًا: «عندما نشر الإعلامي رامي رضوان صورة لطائرة ورقية تصعد للسماء ودلال في المنتصف وقبلات من إيمي ودنيا سمير غانم، توقعت أن الأطباء أخبروه بالخبر ولذلك كان يهيئه للمتابعين».

وأضاف «الشناوي» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء: «أنه بالرغم من محاولة تهيئة الخبر للمتابعين ولكن الوفاه وقعت وكأنها مفاجأة»، موضحًا: «دائمًا كان عندنا أمس ولو في المستحيل، وذلك بسبب فرط الحب التي كانت تتمتع به دلال عبدالعزيز، الحب اللي الناس حبته لسمير غانم ولابنتيه دنيا وإيمي كان يتجمع عند دلال عبدالعزيز، فهو حب رباعي».

وتابع: «احساس المتابعين كان عميق جدًا برحيل دلال عبدالعزيز، لأنها كانت فنانة قدرت تصالح الزمن في وقت كثير من النجوم والنجمات الذين مر بهم الزمن»، مؤكدًا: «دلال عبدالعزيز حتى رمضان الماضي كانت الممثلة دلال عميقة الأداء، ومشهدها في ملوك الجدعنة وكأنها تحكي عن مشهد ستعيشه في الحياة».

وأردف، الناقد الفني: «مفيش حاجة بتيجي مش قدرية، والتفاصيل التي نراها من زاوية رؤيتنا صدفة لا تكون صدفة ولكنها تكون محددة وكأنها تمهيد للرحيل، فهي كانت تناجي الله من قلبها في مسلسل ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

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