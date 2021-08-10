إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين ببيلا في كفر الشيخ

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق الجرايدة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين ،لمستشفى بيلا المركزى.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة وغرفة الإسعاف، اشارة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين،على طريق الجرايدة مركز بيلا، وتم نقل المصابين ،لمستشفى بيلا المركزي.

وتبين إصابة كلا من سعد رائد الكناني، 23 سنة،بجرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج ،وخالد السيد ذكي، 23 سنة ،بسحجات وكدمات متعددة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ،وابراهيم الزغبي محمد،20 سنة ،بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من الجرايدة ،وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.