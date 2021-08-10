«الاتجاه القومى فى الشعر المصرى المعاصر».. من «حجازى» لـ«أبو سنة»

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كان كتاب: «الاتجاه القومى في الشعر المصرى المعاصر»، الصادر عن دار النابغة، مثار اهتمام الكثيرين المهتمين بالدراسات الأدبية والنقدية، حيث جاء الكتاب في مجلد ضخم من القطع الكبير وبغلاف أخضر لافت.

وقد اختار الكتاب دراسة الأصوات الأبرز من الشعراء المصريين الذين نشر جل أعمالهم في القرن الحادى والعشرين فكانوا أعلامه المبرزين، وقد انتظمهم قرَنٌ واحدٌ هو الاهتمام بالعروبة القومية باعتبارها السبيل الأوفى لجبر كسورنا الحضارية ورتق ما انفتق منها، وهكذا نضحت بهذه الأفكار أشعارهم، وطمت بها قصائدهم.. وهؤلاء الشعراء هم: (أحمد عبدالمعطى حجازى، وأحمد غراب، وعبداللطيف عبدالحليم «أبوهمام»، وفاروق شوشة، ومحمد إبراهيم أبوسنة).

غلاف الكتاب

ويؤكد المؤلف أن سبب اختيار هذا العنوان يأتى بعدما تبين بقوة من حب هؤلاء الشعراء لوطنهم العربى وتأكيدهم الدائم في أشعارهم على مسألة القومية العربية، فهم في حيواتهم كلها منشغلون بأحوال أمتهم العربية، وليس في بلدهم مصر الخالدة وحدها، وإنما وطنهم هو الوطن العربى بأسره، ولذا فقد حاول الكتاب الكشف عن ذلك الشعر القومى وتتبع تطوره عند الشعراء المصريين، حتى الوصول إلى شعراء مصر المعاصرين.

ويضيف المؤلف أن رحلة الشعراء الخمسة المختارين مع الشعر الوطنى والقومى ذات تعدد وتنوع، انبثقت خلالها ملامح الإنجاز الشعرى لكل منهم، ورغم تفرد كل صوت شعرى بنفَسِه الخاص في فنية لغته الشعرية وتماسك بنائها الموسيقى طوال تخوم النص الشعرى ومنعطفاته، فإن هناك وشيجة قربى وصلة رحم متفردة تجمع بين هؤلاء الشعراء الأعلام الممثلين للاتجاه القومى في الشعر المصرى المعاصر. وقد حاول الكتاب رصد اتجاه شعراء القومية في مصر في القرن الحادى والعشرين، أولا، ثم تحديد أثر ذلك الاتجاه على إبداعات هؤلاء الشعراء ثانيا، مع تطبيق ذلك على أشعارهم، في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، ثم الخاتمة، فالمصادر والمراجع.

ويشير عبدالهادى إلى أنه حاول تبيان مدى تمكن الاتجاه القومى من التغلغل في الشعر المصرى المعاصر، ممثلا في هؤلاء الشعراء الرواد، مع تأكيد بأسهم الشديد في التمسك بالهوية العربية، كما ألقت الدراسة الضوء على مصطلح القومية، مع التعريف بالاتجاه القومى بأبعاده اللغوية والسياسية والأدبية، وأماطت اللثام عن تعدد مدلولاته عند رواد المدارس الشعرية المصرية، مع التطبيق على نماذج شعرية من أبرز المدارس حتى العصر الحاضر. ثم جاست الدراسة خلال دواوين الشعراء الخمسة: (حجازى- غراب- أبوهمام- شوشة- أبوسنة)، وهى دواوين ممتدةٌ، تحتاج غربلتها إلى فحص وتمحيص وقراءة متأنية، كما أن بعضها لم يطبع منذ زمن، حتى أحاطت بالخط القومى العام لدى كل واحد من هؤلاء الشعراء، مع التمثيل بنماذج تطبيقية لكل فكرة على حدة. يذكر أن هذا الكتاب هو الثانى لعبدالهادى، بعد كتابه: (سراديب الدهشة).