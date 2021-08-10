خبيرة تغذية: الشباب أكثر فئة معرضة لزيادة الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان سواء في الإصابة بالسكر أو الضغط أو آلام في العظام أو دهون على الكبد، مشددة على ضرورة الحذر من مرض السمنة، خاصة الشباب، لكي يعيش الشباب بدون أمراض قدر الإمكان.

وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الشباب معرض لزيادة الوزن بسبب تناول الوجبات السريعة، خلاف السهر وتناول الطعام ليلًا، لافتة إلى أن الوجبات السريعة تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية، وهذا يزيد الوزن، ويضعف الجهاز المناعي بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن مريض السمنة لا يستطيع مقاومة الأكل بمفرده، ولذلك يكون في حاجة إلى عامل مساعد لتقليل الشهية، وهذا الأمر يتحقق من خلال النباتات الطبيعية التي تقلل الشهية مثل نبات البيسليم.