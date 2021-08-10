أخبار عاجلة

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان -
وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات -
"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة -
شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة -
80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بـ3 ملايين كجم سنويًّا -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم -
223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية -
" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصدر أمني يعلن حقيقة مصرع 4 مواطنين بسبب ثعبان في سيارة بطريق الإسكندرية

Print
مصدر أمني يعلن حقيقة مصرع 4 مواطنين بسبب ثعبان في سيارة بطريق الإسكندرية مصدر أمني يعلن حقيقة مصرع 4 مواطنين بسبب ثعبان في سيارة بطريق الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع من إدعاءات حول وفاة (4) مواطنين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية نتيجة إصطحاب قائد سيارة أجرة «ميكروباص» ثعبان داخل السيارة.

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء :«أن الواقعة المشار إليها قديمة وأن حادث التصادم وقع في 26 يونيو الماضي بالطريق الزراعي تجاه الإسكندرية- بدائرة مركز شرطة أبوحمص- بمديرية أمن البحيرة، نتيجة حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وإنحرافها للجزيرة الوسطى حتى إستقرت بالإتجاه المقابل وتزامن ذلك مع قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لإصطدامهما، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة آخرين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإخبارية السورية: دوي انفجارات في محافظة القنيطرة وأنباء عن عدوان إسرائيلي

الإخبارية السورية: دوي انفجارات في محافظة القنيطرة وأنباء عن عدوان إسرائيلي