مصدر أمني يعلن حقيقة مصرع 4 مواطنين بسبب ثعبان في سيارة بطريق الإسكندرية

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية من إدعاءات حول وفاة (4) مواطنين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية نتيجة إصطحاب قائد سيارة أجرة «ميكروباص» ثعبان داخل السيارة.

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء :«أن الواقعة المشار إليها قديمة وأن حادث التصادم وقع في 26 يونيو الماضي بالطريق الزراعي تجاه الإسكندرية- بدائرة مركز شرطة أبوحمص- بمديرية أمن البحيرة، نتيجة حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وإنحرافها للجزيرة الوسطى حتى إستقرت بالإتجاه المقابل وتزامن ذلك مع قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لإصطدامهما، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة آخرين».