أخبار عاجلة

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان -
وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات -
"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة -
شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة -
80 ألف شجرة رمان بتبوك تمد الأسواق بـ3 ملايين كجم سنويًّا -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم -
223 طالبًا دوليًّا يشاركون أكثر من 6 آلاف سعودي برامج موهبة الإثرائية -
" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري أمراض القلب: فيروس ماربورغ أقل حدة من الإيبولا ولا علاج له حتى الآن

Print
استشاري أمراض القلب: فيروس ماربورغ أقل حدة من الإيبولا ولا علاج له حتى الآن استشاري أمراض القلب: فيروس ماربورغ أقل حدة من الإيبولا ولا علاج له حتى الآن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، إن فيروس ماربورغ هو فيروس من نفس عائلة فيروس الإيبولا، بدأ منذ عام 1967 في ألمانيا وأصيب به بعض الأشخاص هناك، ومن ثم جاءت منه نوبات متتابعة.

وأضاف «عياش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» اليوم الثلاثاء، أن فيروس ماربورغ هو أقل حدة من الإيبولا ولكنه كان يظهر معها ويبدأ بأعراض شديدة، مثل الحمى ثم الإسهال الشديد الذي يصل لنسبة الجفاف العنيد جدًا، وفترة حضانته من 3 إلى 9 أيام، موضحًا أن نسبة الوفيات من فيروس ماربورغ حوالي 60 % من المصابين به.

وتابع أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس ماربورغ، ولكن يتم إعطاء المريض علاجًا للجفاف وأدوية أخرى لزيادة المناعة لدى الشخص المصاب بالفيروس، مؤكدًا انه لم يكن هناك اهتمام بإيجاد علاج نظرًا لأنه كان يصيب عددا قليلا من البشر وقت ظهوره.

وأردف أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، أن فيروس ماربورغ ينتقل من الإنسان للإنسان ونادرًا ما ينتقل عن طريق التنفس، ومعظم انتقاله يكون عن طريق الأغشية واللعاب والدم والجنس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة

بينهم سيدتين.. القبض على عصابة تقليد وترويج طوابع الدمغات في القاهرة

ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين

ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى عابدين

من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص

من بينها سجلات المطعمين بلقاحات كورونا.. مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص

وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته

وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته