استشاري أمراض القلب: فيروس ماربورغ أقل حدة من الإيبولا ولا علاج له حتى الآن

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قال الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، إن فيروس ماربورغ هو فيروس من نفس عائلة فيروس الإيبولا، بدأ منذ عام 1967 في ألمانيا وأصيب به بعض الأشخاص هناك، ومن ثم جاءت منه نوبات متتابعة.

وأضاف «عياش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» اليوم الثلاثاء، أن فيروس ماربورغ هو أقل حدة من الإيبولا ولكنه كان يظهر معها ويبدأ بأعراض شديدة، مثل الحمى ثم الإسهال الشديد الذي يصل لنسبة الجفاف العنيد جدًا، وفترة حضانته من 3 إلى 9 أيام، موضحًا أن نسبة الوفيات من فيروس ماربورغ حوالي 60 % من المصابين به.

وتابع أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس ماربورغ، ولكن يتم إعطاء المريض علاجًا للجفاف وأدوية أخرى لزيادة المناعة لدى الشخص المصاب بالفيروس، مؤكدًا انه لم يكن هناك اهتمام بإيجاد علاج نظرًا لأنه كان يصيب عددا قليلا من البشر وقت ظهوره.

وأردف أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، أن فيروس ماربورغ ينتقل من الإنسان للإنسان ونادرًا ما ينتقل عن طريق التنفس، ومعظم انتقاله يكون عن طريق الأغشية واللعاب والدم والجنس.