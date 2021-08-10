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السلطة أو بحور من الدم.. أحمد موسى: آبي أحمد يسير على خطى الإخوان ()

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السلطة أو بحور من الدم.. أحمد موسى: آبي أحمد يسير على خطى الإخوان (فيديو) السلطة أو بحور من الدم.. أحمد موسى: آبي أحمد يسير على خطى الإخوان ()

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قال أحمد موسى، إنه إذا سقطت قبيلة أمهرة في يد جبهة تحرير تيجراي، فإن هذا بمثابة خطوة أولية لسقوط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطريق إلى أديس أبابا بالنسبة لقوات تحرير تيجراي يبدأ من أمهرة.

وأردف أن أكثر من 600 ألف إثيوبي يمكثون في الشوارع لا يجدون مأوى بسبب أعمال العنف التي يقوم بها رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن آبي أحمد يسير على خطى الإخوان، ويضع الإثيوبيين أمام خيارين: إما بقاؤه في السلطة أو غرق البلاد في بحور من الدم، مختتمًا: آبي أحمد يجيّش الإثيوبيين لقتل 6 ملايين من شعبه هم تعداد إقليم تيجراي».

المصرى اليوم

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