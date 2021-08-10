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«قومي المرأة» يبحث التعاون مع الثقافة لتوعية نساء سيناء

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«قومي المرأة» يبحث التعاون مع الثقافة لتوعية نساء سيناء «قومي المرأة» يبحث التعاون مع الثقافة لتوعية نساء سيناء

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عقدت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، الثلاثاء، اجتماعًا مع أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وذلك لبحث سبل التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء وفرع ثقافة شمال سيناء بهدف توعية وتثقيف ورفع شأن المرأة السيناوية.

وأشار بيان لفرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء إلى أن إحسان داود غالي، مقررة الفرع عرضت أنشطة المجلس القومى للمرأة وأهدافه والخدمات التي يقدمها للمرأة من برامج التوعية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والعمل على حل المشكلات التي تواجه المرأة المصرية وتمكينها من آداء دورها بالمجتمع، إلى جانب العمل على مساندة المرأة الغير قادرة والمعيلة والمعنفة، وحملات طرق الأبواب التي قام بها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة السابقة.

كما تمت مناقشة خطة التعاون وآلية العمل المشترك بين فرعي المجلس والثقافة خلال الفترة القادمة من خلال الشراكة مع نادي المرأة بمديرية الثقافة وتقديم التوعية للسيدات وعمل عروض مسرحية وشعرية عن العنف ضد المرأة.

وذكر البيان أن أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء تناول أنشطة الفرع واهتمامه بالمرأة والفتاة والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، ومسابقات الشعر والفن التشكيلى والعروض المسرحية التي تتناول أهم القضايا الخاصة بالمرأة والمجتمع، والصالون الثقافى الذي يعقده الفرع بقصر ثقافة العريش.

من جانبها تناولت نسرين حمدي بكير المحامية ورئيسة مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومى للمرأة دور مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه، ونداوت التوعية القانونية والاجتماعية المجانية للمرأة.

المصرى اليوم

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