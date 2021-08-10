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قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 سيبدأ من الشهر المقبل بعد الأداء الجيد في أولمبياد طوكيو 2020 وتقديم صورة مشرفة لمصر.

وتابع حطب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، سيتم البناء على ما تم من إنجاز والعمل مع الأبطال الحاليين والعناصر المبشرة مشيرا إلى أن أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو جاهزين بنسبة 90% لأولمبياد فرنسا 2024 .

وأضاف أن الحساب جاهز بلفت النظر للمقصرين في طوكيو 2020 وسيتم التقييم لزيادة الإيجابيات وتلافي السلبيات التي حدثت.

وأكد هشام حطب أن اللجنة الأولمبية ستعقد مؤتمر صحفيا لعرض نتائج التقييم على الجميع خاصة أن الهدف هو الوصول بمصر إلى أفضل المراكز مؤكدا أنه سيكون لدينا أبطال مصريين فى أولمبياد فرنسا 2024.

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة مطلع على كل التقارير الصادرة من الاتحادات عن ما أنجز فى أولمبياد طوكيو 2020 وجاهزون لكل التساؤلات بشأن أحداث أولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد حطب أن وزير الرياضة يحقق فى أزمة لعبة رفع الأثقال وتم إحالة مخالفات لعبة الأثقال إلى النيابة العامة والاتحاد القديم لرفع الأثقال تم حله وسيتم ضم أبطال جدد فى لعبة رفع الأثقال .

وشدد على أن اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة لم يقصرا فى أزمة لعبة رفع الأثقال وستكون موجودة فى أولمبياد فرنسا 2024 مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة لم يدخر جهدا لتصحيح المسار للألعاب الأولمبية

واستكمل حطب أنه كان من الصعب تحقيق ميدالية فى السباحة فى طوكيو ولم نذكرها فى تقريرنا ولم نعد منذ البداية أن نحقق ميدالية فى السباحة فى أولمبياد طوكيو وحققنا مركز متقدم فى الغطس فى أولمبياد طوكيو ونتوقع تحقيق ميدالية فى أولمبياد فرنسا 2024.

وعن تقدم قطر في الترتيب أكد أنها حققت ميداليتين ذهبيتين بسوداني ومصري بالتجنيس مؤكدا أن عدم التوفيق لازم عدد كبير من أولادنا فى أولمبياد طوكيو.

وأضاف حطب أنه لم نكن نستطيع أن نحقق 10 ميداليات ذهب فى أولمبياد طوكيو وأن 134 لاعب ولاعبة مصريين هم من تأهلوا فى البطولات لأولمبياد طوكيو ولا يمكن القياس بين عدد المشاركين والميداليات مؤكدا أن 11 ألف لاعب ولاعبة شاركوا فى أولمبياد طوكيو يتنافسون على 1000 ميدالية والدول الكبري تراجعت مراكزها فى أولمبياد طوكيو .