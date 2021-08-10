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عصام مرعي: لن يُفرط في بطولة لدوري

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عصام مرعي: الزمالك لن يُفرط في بطولة لدوري عصام مرعي: لن يُفرط في بطولة لدوري

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أكد عصام مرعي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، أن الفريق الأبيض لديه إصرار كبير على تحقيق الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أنه لن يفرط في التتويج بالبطولة هذا الموسم.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك لديه إصرار كبير على حسم بطولة الدوري لصالحه هذا الموسم».

وأضاف :«الزمالك لن يفرط في أي نقاط في المباريات المقبلة»، مضيفًا :«الفريق الأبيض عائد بقوة بعد فترة توقف طويلة، وهذا دليل على أن هناك نركيز كبير لدى اللاعبين من أجل التتويج الدوري».

يُذكر أن الزمالك يلتقي مع الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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