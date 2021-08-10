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عصام مرعي: «هناك حرب خارج الملعب لإسقاط »

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عصام مرعي: «هناك حرب خارج الملعب لإسقاط الزمالك» عصام مرعي: «هناك حرب خارج الملعب لإسقاط »

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يرى عصام مرعي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، أن الفريق الأبيض يتأثر دائمًا بالعوامل الخارجية.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«هناك حرب خارج الملعب ضد الزمالك، وذلك بداية من تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والتي كان الهدف منها إخراج لاعبي الفريق الأبيض من حالة التركيز، حتى يسقط الفريق في مباريات المقبلة بالدوري».

وأضاف :«الزمالك يتأثر بالعوامل الخارجية، وهذا كان سببًا رئيسيًا في عدم فوز الفريق ببطولة الدوري خلال السنوات الماضية، كنا دائمًات نقول (لما الزمالك يتقفل عليه يفوز بالبطولات)».

وتابع :«من الواضح أن هناك تركيز كبير من لاعبي الفريق الأبيض، هذا الموسم من أجل التتويج ببطولة الدوري، على الرغم من بعض الضغوطات الكبيرة التي يتعرضون لها».

المصرى اليوم

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