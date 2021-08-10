مصرع طالب أشعل النار في جسده بقنا

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لقي طالب مصرعه الثلاثاء متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى، بعد إشعاله النيران في جسده خلال زيارته لقبر والدته، الخميس الماضي، بمركز أبوتشت.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة فارس يسري عبدالمنعم، 15 عامًا، طالب بحروق من الدرجة الأولى بقرية الكرنك مركز أبوتشت الخميس المقبل.

وتبين أن الطالب توفيت والدته وشقيقه في يناير الماضي بحالة اختناق خلال التدفئة داخل المنزل، بينما أصيب والده وشقيقه الثاني، ومنذ ذلك الوقت والطالب اصيب بحالة نفسية سيئة، وكان دائم الزيارة لقبرهما، وخلال زيارته لقبر والدته أحضر جركن بنزين وأشعل في جسده النار لعدم تحمل فراقهما فتم نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، ومنها تم تحويله إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالته، ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.